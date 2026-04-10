A Fano, venerdì 10 aprile 2026, si è svolta una celebrazione per i 174 anni della polizia. La cerimonia ha visto la presenza di agenti in divisa, rappresentanti delle autorità civili e religiose, e un pubblico composto principalmente da invitati. La sala era piena di partecipanti, mentre si sono svolti momenti ufficiali e premi per alcuni agenti. La manifestazione si è svolta in un clima di rispetto e ordine.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 10 aprile 2026 - Divise, autorità civili e religiose, accesso su invito e una sala piena. La Pinacoteca San Domenico di Fano si è trasformata questa mattina nel cuore della celebrazione per il 174° anniversario della Polizia di Stato. Una cerimonia solenne e partecipata, che ha portato la ricorrenza provinciale dentro uno dei luoghi simbolo della città della Fortuna. Un colpo d’occhio fatto di uniformi e istituzioni, per una festa che è anche momento di bilancio. IL COMMENTO DEL SINDACO. “È stato un momento importante per Fano e per tutto il territorio, che ci ha permesso di rendere omaggio al lavoro prezioso e quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia, festa a Fano per i 174 anni: numeri, sicurezza e gli agenti premiati

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