Polfer a Bologna non piace l' idea di trasferire sei agenti a Rimini Anche qui abbiamo bisogno di rinforzi
A Bologna, le autorità e i rappresentanti della Polizia ferroviaria si sono opposti alla decisione di trasferire sei agenti alla stazione di Rimini. La Regione ha annunciato di aver preso posizione contro questa scelta, sottolineando la necessità di mantenere i rinforzi nella città. La questione riguarda il trasferimento di personale e la disponibilità di risorse per garantire la sicurezza delle stazioni ferroviarie locali.
La Regione si mobilita per scongiurare il trasferimento alla stazione di Rimini di sei agenti della Polfer di Bologna. Una decisione che dopo l'uccisione del capotreno Alessandro Ambrosio ha suscitato l'allarme dei sindacati ed è stato raccolto anche dal centrosinistra in viale Aldo Moro. Martedì.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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