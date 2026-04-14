Polfer a Bologna non piace l' idea di trasferire sei agenti a Rimini Anche qui abbiamo bisogno di rinforzi

A Bologna, le autorità e i rappresentanti della Polizia ferroviaria si sono opposti alla decisione di trasferire sei agenti alla stazione di Rimini. La Regione ha annunciato di aver preso posizione contro questa scelta, sottolineando la necessità di mantenere i rinforzi nella città. La questione riguarda il trasferimento di personale e la disponibilità di risorse per garantire la sicurezza delle stazioni ferroviarie locali.