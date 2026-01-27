In Friuli arrivano i rinforzi | ecco sei nuovi agenti di polizia

In Friuli, sei nuovi agenti di polizia si sono uniti alle forze locali per rafforzare la sicurezza a Cividale del Friuli. Il loro arrivo rappresenta un passo importante per la gestione dell’ordine pubblico e il supporto alla comunità. La presenza di rinforzi si inserisce in un quadro di attenzione costante alle esigenze di sicurezza del territorio.

La questura di Udine ha accolto i nuovi arrivi, appena usciti dalla scuola di Allievi Agenti. Tre verranno assegnati a Udine, tre a Cividale del Friuli Sono arrivati stamattina i sei nuovi agenti che rinforzeranno l’organico della questura e del commissariato della polizia di Cividale del Friuli. Ad accoglierli e a dare loro il benvenuto è stato il questore Pasquale Antonio de Lorenzo, che ha espresso tutta la stima nei loro confronti per l’importanza del ruolo che svolgeranno al servizio della comunità. Dei sei nuovi arrivati, tutti uomini, cinque provengono dalla scuola Allievi Agenti di Trieste e uno dalla scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, dove hanno appena concluso il 231° corso di formazione per allievi agenti della polizia di Stato.🔗 Leggi su Udinetoday.it

