Ciclone Harry sei giorni dopo si fa la conta dei danni Un ristoratore siciliano | Qui è come se ci avessero bombardato abbiamo bisogno di aiuti
Sei giorni dopo il passaggio del ciclone Harry, le comunità colpite si stanno preparando a fare la conta dei danni. A Nizza di Sicilia, Antony Cucinotta descrive la devastazione: il mare ha superato i sette metri, portando via tutto e lasciando una situazione critica. La richiesta di aiuti è forte, mentre si valutano le ripercussioni di un evento naturale che ha colpito duramente questa zona.
Com’è la situazione oggi a Nizza di Sicilia e dintorni? «Sembra uno scenario da guerra. E il nostro è uno dei paesi che sono stati più fortunati. Dopo sei giorni, forse, oggi riusciranno a riaprire il lungomare, perché ieri è arrivato anche l'esercito a dare una mano. Ma il grosso lo hanno fatto le aziende private, che hanno lavorato quasi 20 ore al giorno per togliere almeno la sabbia e ora dovranno pulire comunque a terra con spazzoloni, perché la sabbia rimasta, quando sarà asciutta, si alzerà in polveroni, rendendo l’aria irrespirabile. La nostra fortuna è stata che il muro portante che separa la spiaggia dalla strada ha resistito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danniA Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.
Il ciclone Harry è passato, ora è il momento della conta dei danni: si va verso la richiesta di stato di calamitàDopo il passaggio del ciclone Harry, si avvia la valutazione dei danni subiti.
Argomenti discussi: Vento forte, onde fino a sei metri e nubifragi arriva il ciclone Harry; Allerta rossa al Centro-Sud: il ciclone Harry su Calabria, Sicilia e Sardegna; Ciclone Harry, fenomeni estremi come questo vanno raccontati per non arrivare impreparati ai prossimi; Ciclone Harry: onde fino a 9 metri, vento oltre i 60 nodi e scuole chiuse nel Sud Italia.
Ciclone Harry, sei giorni dopo si fa la conta dei danni. Un ristoratore siciliano: «Qui è come se ci avessero bombardato, abbiamo bisogno di aiuti»Antony Cucinotta, 36 anni, è il proprietario di un locale a Nizza di Sicilia, uno dei comuni devastati dalle onde che qui hanno superato i sette metri di altezza: «Il mare ci ha portato via tutto, i d ... vanityfair.it
Migranti, strage nel Mediterraneo durante il ciclone Harry: almeno cinquanta morti e 380 dispersiDall'imbarcazione partita da Sfax durante il ciclone Harry c'è un solo sopravvissuto, recuperato in mare stremato ... fanpage.it
Ciclone Harry, oggi il Consiglio dei ministri sullo stato d'emergenza: l’ipotesi di mezzo miliardo da dividere per le tre regioni più colpite facebook
Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.