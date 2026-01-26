Sei giorni dopo il passaggio del ciclone Harry, le comunità colpite si stanno preparando a fare la conta dei danni. A Nizza di Sicilia, Antony Cucinotta descrive la devastazione: il mare ha superato i sette metri, portando via tutto e lasciando una situazione critica. La richiesta di aiuti è forte, mentre si valutano le ripercussioni di un evento naturale che ha colpito duramente questa zona.

Com’è la situazione oggi a Nizza di Sicilia e dintorni? «Sembra uno scenario da guerra. E il nostro è uno dei paesi che sono stati più fortunati. Dopo sei giorni, forse, oggi riusciranno a riaprire il lungomare, perché ieri è arrivato anche l'esercito a dare una mano. Ma il grosso lo hanno fatto le aziende private, che hanno lavorato quasi 20 ore al giorno per togliere almeno la sabbia e ora dovranno pulire comunque a terra con spazzoloni, perché la sabbia rimasta, quando sarà asciutta, si alzerà in polveroni, rendendo l’aria irrespirabile. La nostra fortuna è stata che il muro portante che separa la spiaggia dalla strada ha resistito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ciclone Harry, sei giorni dopo si fa la conta dei danni. Un ristoratore siciliano: «Qui è come se ci avessero bombardato, abbiamo bisogno di aiuti»

Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danniA Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

Il ciclone Harry è passato, ora è il momento della conta dei danni: si va verso la richiesta di stato di calamitàDopo il passaggio del ciclone Harry, si avvia la valutazione dei danni subiti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Vento forte, onde fino a sei metri e nubifragi arriva il ciclone Harry; Allerta rossa al Centro-Sud: il ciclone Harry su Calabria, Sicilia e Sardegna; Ciclone Harry, fenomeni estremi come questo vanno raccontati per non arrivare impreparati ai prossimi; Ciclone Harry: onde fino a 9 metri, vento oltre i 60 nodi e scuole chiuse nel Sud Italia.

Ciclone Harry, sei giorni dopo si fa la conta dei danni. Un ristoratore siciliano: «Qui è come se ci avessero bombardato, abbiamo bisogno di aiuti»Antony Cucinotta, 36 anni, è il proprietario di un locale a Nizza di Sicilia, uno dei comuni devastati dalle onde che qui hanno superato i sette metri di altezza: «Il mare ci ha portato via tutto, i d ... vanityfair.it

Migranti, strage nel Mediterraneo durante il ciclone Harry: almeno cinquanta morti e 380 dispersiDall'imbarcazione partita da Sfax durante il ciclone Harry c'è un solo sopravvissuto, recuperato in mare stremato ... fanpage.it

Ciclone Harry, oggi il Consiglio dei ministri sullo stato d'emergenza: l’ipotesi di mezzo miliardo da dividere per le tre regioni più colpite facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com