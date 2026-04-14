Dopo le recenti modifiche alle tariffe Tari, si intensificano le discussioni tra i rappresentanti dei Comuni. La novità riguarda un nuovo criterio, denominato ’drivers’, che influisce sulla ripartizione dei costi dei servizi ambientali. La questione ha suscitato polemiche soprattutto tra le amministrazioni delle aree interne, che ritengono le modifiche penalizzanti per i territori comunali più virtuosi. La discussione si svolge principalmente durante le riunioni dell’ente di gestione del servizio.

Si accende il confronto tra amministrazioni locali dopo i botta e risposta sul nuovo criterio dei ’drivers’ per la ripartizione dei costi dei servizi ambientali, presentato in sede di conferenza Ato e sostenuto in particolare dai Comuni delle aree interne. Un tema tecnico che, tuttavia, rischia di avere ricadute concrete e pesanti sui cittadini, soprattutto lungo la fascia costiera. A esprimere "profonda preoccupazione e ferma contrarietà" sono gli assessori Ivan Poccia e Michele Vaiani del Comune di Orbetello, Simona Rusconi ed Erika Vanelli del Comune di Grosseto, Danilo Baietti del Comune di Follonica, Andrea Nofri del Comune di Campagnatico e Rossana Bacci del Comune di Piombino, che intervengono con una presa di posizione congiunta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polemiche sulle tariffe Tari: "Le modifiche penalizzerranno i territori comunali più virtuosi"

Tari e tariffe alle stelle, Reggio Calabria nella top 10 delle città italiane più careÈ la fotografia scattata dallo studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil.

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