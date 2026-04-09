Il Barcellona fa ricorso all'UEFA dopo il mani di Pubill dell'Atletico | chiesti gli audio arbitro-VAR

Il Barcellona ha presentato un ricorso formale alla UEFA riguardo a un episodio della partita contro l'Atletico Madrid, in cui è stato assegnato un rigore negato per un fallo di mano di Pubill. La società ha richiesto l'accesso agli audio dell'arbitro e del VAR relativi a quella decisione. La vicenda riguarda un episodio della Champions League, che ha suscitato proteste da parte del club catalano.