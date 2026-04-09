Il Barcellona fa ricorso all'UEFA dopo il mani di Pubill dell'Atletico | chiesti gli audio arbitro-VAR
Il Barcellona ha presentato un ricorso formale alla UEFA riguardo a un episodio della partita contro l'Atletico Madrid, in cui è stato assegnato un rigore negato per un fallo di mano di Pubill. La società ha richiesto l'accesso agli audio dell'arbitro e del VAR relativi a quella decisione. La vicenda riguarda un episodio della Champions League, che ha suscitato proteste da parte del club catalano.
Il Barcellona fa ricorso ufficiale alla UEFA dopo il clamoroso rigore negato per il fallo di mano di Pubill contro l'Atletico Madrid in Champions League. I blaugrana chiedono di ascoltare gli audio del VAR e invocano sanzioni per l'arbitro Kovacs. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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