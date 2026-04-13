Il Barcellona si lamenta con l'UEFA per l'erba dello stadio dell'Atletico | è un gioco psicologico

Il Barcellona ha presentato un reclamo ufficiale all'UEFA riguardo alle condizioni del manto erboso dello stadio dell'Atletico Madrid, esprimendo preoccupazioni sulla qualità del terreno di gioco. Alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League, l'allenatore della squadra catalana ha dichiarato di avere dubbi sulla superficie, senza però entrare in dettagli tecnici. La questione riguarda direttamente la preparazione e lo svolgimento della partita in programma.

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, solleva dubbi sulle condizioni del campo dell'Atletico Madrid alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League. È solo un gioco psicologico.🔗 Leggi su Fanpage.it Il Barcellona fa ricorso all’UEFA dopo il mani di Pubill dell’Atletico: chiesti gli audio arbitro-VARIl Barcellona fa ricorso ufficiale alla UEFA dopo il clamoroso rigore negato per il fallo di mano di Pubill contro l'Atletico Madrid in Champions... Un nuovo test sta smascherando i limiti e l’arroganza dell’IA: cos’è l’Humanity’s Last ExamIl test "Humanity's Last Exam" ha sfidato i modelli avanzati di intelligenza artificiale con 2. Argomenti più discussi: L'UEFA adotta una nuova regola per il vantaggio di giocare il ritorno in casa in Champions League dopo le polemiche sul Barcellona; Ko Arsenal, Gyokeres si lamenta: Campo troppo asciutto, non ha aiutato; Il Barcellona pronto a un reclamo formale con la UEFA per gli arbitraggi; Ufficiale, il Barcellona presenta un reclamo alla UEFA per gli arbitraggi. Lamine Yamal, alla vigilia di Atletico Madrid-Barcellona, gara di ritorno dei quarti di Champions League, parla del suo idolo assoluto il brasiliano Neymar, calciatore per il quale pagherebbe il prezzo del biglietto. Le parole di Yamal: https://fanpa.ge/GZXR7 - facebook.com facebook #Simeone non si fida del Barcellona: "L'Atletico non penserà al 2-0 dell'andata, loro segnano sempre" x.com