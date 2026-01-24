Pubblicato il bando per la 53esima edizione del premio Flaiano di narrativa Anna Longoni è la nuova presidente

È stato pubblicato il bando per la 53esima edizione del Premio Flaiano di narrativa. La cerimonia, che si conferma tra i riconoscimenti più prestigiosi nel panorama letterario italiano, si arricchisce della guida di Anna Longoni, nominata nuova presidente. Il premio rappresenta un’occasione importante per autori e lettori, confermando il suo ruolo di promozione della narrativa di qualità a livello internazionale.

I Premi Internazionali Flaiano pubblicano il bando per il premio di narrativa della 53esima edizione. Come tradizione sono previste due sezioni: over e under 35 premio Bper. La straordinaria partecipazione dello scorso anno, con oltre 90 libri, consolida un premio che, insieme allo Strega e al.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Aperto il bando di partecipazione per la terza edizione del Premio Roma International

Premio Autori 2026: edizione speciale dedicata ad Angelo Longoni alla Casa del Cinema di RomaIl Premio Autori 2026, presso la Casa del Cinema di Roma, rende omaggio ad Angelo Longoni e alla drammaturgia italiana contemporanea.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Pubblicato il bando per contributi ai caregiver familiari; Beni confiscati, pubblicato il bando per la gestione della colonia marina a Vaccarizzo; Cefalù, pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Pubblicato il bando RIPAM per 1340 unità di personale a tempo indeterminato.

Dermatite bovina: pubblicato il terzo bando per i ristori alle aziende colpite dal blocco delle movimentazioniÈ stato pubblicato questa mattina il terzo dei tre bandi predisposti dall’Agenzia Laore, sotto l’egida dell’Assessorato dell’Agricoltura, per sostenere le imprese agricole colpite dalla dermatite nodu ... linkoristano.it

Pubblicato il bando del Comune di Ancona per proposte culturali per il 2026Il Comune di Ancona alla ricerca di proposte culturali per il 2026. ansa.it

Tele Club Italia. . Cultura, al via "Regalaci una storia": pubblicato il bando della quinta edizione - facebook.com facebook

Concorso laureati Azienda Zero 2026: pubblicato bando da 54 posti per amministrativi #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #AziendaZero Leggi di più: bit.ly/4quHVKr x.com