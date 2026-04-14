Jesi, 14 aprile 2026 - Jesi si prepara a riscoprire la forza della parola con “Aspettando Similitudini”, l’attesa anteprima di Similitudini Festival. Sabato 18 aprile, la cornice rinascimentale di Palazzo della Signoria, sede della biblioteca Planettiana, diventerà il centro di gravità per una giornata di riflessioni, dialoghi e visioni poetiche che anticipano il cuore della kermesse dedicata al rapporto tra la poesia e le altre arti. Il filo conduttore di questo appuntamento è il tema delle radici: un concetto esplorato come origine, appartenenza e memoria, ma anche come punto di partenza per una trasformazione necessaria. Interrogarsi sulle radici significa, per il festival, indagare il legame profondo che unisce l'identità individuale al linguaggio e alla capacità di immaginare mondi possibili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poesia e radici: a Jesi torna l'anteprima di Similitudini Festival

Verso libero, a Calenzano con la primavera torna il Festival della poesiaCon la primavera a Calenzano torna il Festival della poesia, Verso libero, arrivato alla terza edizione.

“L’Abruzzo dentro” alla biblioteca Bonincontro: poesia, memoria e radici con Daniela BastiVenerdì 30 gennaio, alle ore 17, alla biblioteca Marilia Bonincontro gestita da Chieti Solidale srl per il Comune di Chieti, in piazza San Pio X 59,...

Giovedì 2 aprile alle 18.00 il Vovo Pacomio ospita *Similitudini*, un incontro tra poesia e arte. Introduce Angela Capasso. Intervengono Lorenza Pota e Arianna Delfino. Saluti di Antonio Zacchia e Daniela Borrelli. Reading con Piera Di Cesare, Maria Paola Pu - facebook.com facebook