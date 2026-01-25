L’Abruzzo dentro alla biblioteca Bonincontro | poesia memoria e radici con Daniela Basti

Venerdì 30 gennaio alle 17, presso la biblioteca Bonincontro di Chieti, si terrà la presentazione di “L’Abruzzo dentro” con Daniela Basti, nell’ambito della rassegna “Incontri, confronti: Le parole e i giorni”. L’evento, promosso dal Cla e da Chieti Solidale, propone un'occasione di approfondimento su poesia, memoria e radici abruzzesi attraverso un focus sulla cultura e le storie locali.

Venerdì 30 gennaio, alle ore 17, alla biblioteca Marilia Bonincontro gestita da Chieti Solidale srl per il Comune di Chieti, in piazza San Pio X 59, il Cla (Centro letterario internazionale Aadriatico) presenta, per la rassegna Incontri, confronti: Le parole e i giorni, “L’Abruzzo dentro”, la.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

