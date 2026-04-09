Podismo Maratona del Lamone tutto pronto Percorsi per ogni possibilità

È tutto pronto per la 48ª edizione della Maratona del Lamone, che si terrà domenica nella regione della Romagna. La manifestazione, seconda maratona più antica d’Italia, prevede diversi percorsi adatti a vari livelli di preparazione. La corsa si svolgerà lungo le strade della zona, coinvolgendo atleti e appassionati in una giornata dedicata alla corsa podistica. La gara include anche altre distanze oltre ai tradizionali 42,195 km.

È partito il conto alla rovescia in vista della Maratona del Lamone, corsa podistica che domenica andrà in scena con la 48esima edizione, seconda maratona più antica d’Italia, disegnata nel cuore della Romagna e che non si esaurisce solamente alla gara sui 42,195 km. Subito dopo la partenza da Piazza Farini, programmata alle 9, è prevista anche la ‘Al tuo Passo sul Lamone’, evento non competitivo di 10 e 7 km che rientra nell’ambito del Vivicittà, che vedrà in gara migliaia di corridori in decine di città d’Italia, massimo evento della stagione podistica Uisp. I tracciati delle non competitive prevedono anche la visita all’Area di Riequilibrio ecologico adiacente la Villa Romana, in collaborazione con WWF e Pro Loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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