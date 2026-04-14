Podismo | gli atleti sono partiti per affrontare un percorso di 10 chilometri complessivi suddivisi in due giri Castro e Cavigli i protagonisti di Vivicittà | in 200 alla corsa col via dal Parco Pertini

Quasi 200 atleti hanno preso parte all’edizione 2026 di Vivicittà, evento organizzato dalla Uisp di Arezzo, che si è svolto domenica in diverse città italiane. I partecipanti hanno affrontato un percorso di 10 chilometri, suddiviso in due giri, partendo dal Parco Pertini. Tra i protagonisti della corsa ci sono stati Castro e Cavigli, che si sono distinti nella gara.

AREZZO Sono stati quasi 200 i partecipanti all’edizione 2026 di Vivicittà, l’appuntamento promosso dalla Uisp di Arezzo e che domenica ha preso il via in contemporanea in molte altre città italiane. Ad Arezzo il quartier generale della manifestazione è stato il Parco Pertini da cui gli atleti in gara sono partiti per affrontare un percorso di 10 chilometri complessivi, suddivisi in due giri che hanno interessato tra le altre vie della città anche via dell’Acropoli e lo Stadio Comunale per poi tornare nel cuore del parco. In campo maschile vittoria di Lorenzo Castro in 35’01’’, arrivato sulla linea del traguardo insieme al compagno di squadra della Moiano, Abdelouahed Lablaida che ha chiuso con lo stesso tempo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo: gli atleti sono partiti per affrontare un percorso di 10 chilometri complessivi, suddivisi in due giri. Castro e Cavigli i protagonisti di Vivicittà: in 200 alla corsa col via dal Parco Pertini Vivicittà 2026, la corsa di dieci chilometri comporterà tante modifiche alla sosta e alla viabilitàI provvedimenti relativi alla classica gara annuale lungo le vie del centro cittadino sono stati decisi dal comando della polizia locale ANCONA –... Leggi anche: Podismo, le gare del 12 e 19 aprile. Vivicittà e Oliveto. La primavera di corsa Partita alle ore 9.30 Vivicitta' 2026 dal Parco Pertini in Arezzo!!! - facebook.com facebook