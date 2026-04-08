Il calendario podistico si anima con due eventi in programma tra il 12 e il 19 aprile. La corsa di Vivicittà si svolgerà domenica prossima alle 9, organizzata dall’Uisp e considerata una delle classiche della stagione. A questa si aggiunge la gara di Oliveto, prevista sempre nel mese di aprile, contribuendo a rendere la primavera una stagione ricca di appuntamenti per gli appassionati di corsa.

Appuntamento domenica prossima per Vivicittà. La corsa di primavera, una vera e propria classica del calendario aretino organizzata dall’Uisp, scatterà alle 9.30 con il via dato in diretta dai microfoni di Radio 1 Rai visto che l’evento si terrà in altre piazze italiane in contemporanea sulla distanza di 10 chilometri. Vivicittà è un’unica e lunghissima linea di partenza, tutti protagonisti, ognuno alla sua velocità. C’è il percorso competitivo di 10 km ma anche mille occasioni per passeggiate ludico motorie di 34 km, con famiglie e scolaresche che animeranno parchi e piazze. Per iscriversi alla corsa C’è la piattaforma Icron oppure inviando una mail a cronouisparezzo@gmail. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Podismo, le gare del 12 e 19 aprile. Vivicittà e Oliveto. La primavera di corsa

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