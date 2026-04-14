A 139 giorni dalla scadenza prevista, la Sicilia ha ancora 1,3 miliardi di euro del PNRR non spesi o bloccati. Alcuni assessorati non hanno ancora avviato le procedure necessarie per l’utilizzo delle risorse, ritardando di fatto l’attuazione dei progetti. La situazione evidenzia difficoltà operative e ritardi nei processi amministrativi, con molte iniziative ancora ferme o in fase di avvio.

Alla bandiera a scacchi mancano 139 giorni eppure ci sono assessorati che non sono neanche partiti. Ciò comporta che nella corsa alla spesa dei 2 miliardi e 74 milioni che costituiscono la dote regionale del Pnrr resta da compiere la maggior parte del percorso: bisogna spendere ancora un miliardo e 347 milioni. A meno che non si voglia restituirlo all’Europa. E, per la verità, questa è la versione ottimistica, perché un conto è la spesa ma ciò che importa a Bruxelles è la sua certificazione e su quella la Regione è perfino più indietro, ferma ad appena 204 milioni (9,8% del totale). Il che significa che restano da rendicontare un miliardo e 870 milioni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pnrr, la Sicilia a passo di lumaca: 1,3 miliardi ancora “ingessati”

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Intervento finanziato dal Pnrr che segna un passaggio rilevante nelle politiche urbane e scolastiche della città. Il progetto nasce nel quartiere di Borgochiesanuova per accorpare tre istituti esistenti. Più che un edificio scolastico, un'infrastruttura pubblica aperta - facebook.com facebook

Il Senato si appresta a esprimere il voto formale sull'emendamento 18.7 al decreto-legge n. 19/2026, il cosiddetto "decreto PNRR". x.com