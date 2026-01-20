Formazione di giovani e disoccupati la Sicilia è regione lumaca | tagliati i fondi

In Sicilia, il progetto di formazione per giovani e disoccupati si trova in difficoltà a causa dei ridotti finanziamenti disponibili. L’obiettivo era offrire nuove competenze utili per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro, ma la riduzione dei fondi rischia di rallentare queste iniziative e di limitare le opportunità di crescita professionale per i giovani della regione.

Doveva essere un turbo per formare con nuove competenze giovani e disoccupati e per spingerli dentro il mercato del lavoro. Si è rivelato un’altra occasione persa, o quasi, dalla Regione. Il programma Gol, che sfrutta fondi comunitari e del Pnrr, non ha raggiunto i risultati attesi nei primi due anni di investimenti e la conseguenza è un taglio deciso dei finanziamenti e degli obiettivi per il 2026. Non è un allarme, è una analisi che tutte le principali associazioni degli enti che gestiscono i corsi di formazione hanno fatto sulla base di dati ufficiali che il governo nazionale ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

