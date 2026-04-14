Pnrr decreto verso l’approvazione FdI | abbiamo cambiato l’Italia senza rinunciare a un centesimo

Il governo ha chiesto la fiducia al Senato sul decreto Pnrr, mantenendo inalterato il testo approvato dalla Camera. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ora il decreto è in attesa di eventuale approvazione definitiva. La questione di fiducia è stata presentata senza modifiche al contenuto già discusso e votato nelle fasi precedenti. La procedura si svolge nell’ambito delle discussioni sulle misure di finanziamento e sviluppo del piano nazionale.

Il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sul decreto Pnrr, confermando il testo già approvato dalla Camera senza alcuna modifica. La richiesta è stata formalizzata in Aula dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il voto è previsto per domani mattina, con le dichiarazioni di voto a partire dalle ore 9. Foti: l’Italia ha ottenuto 153 miliardi Pnrr. Nel corso del dibattito, il ministro per il Pnrr Tommaso Foti ha replicato alle critiche delle opposizioni, invitando a “evitare posizioni faziose e demagogiche”. Foti ha sottolineato come, al momento dell’insediamento dell’attuale esecutivo, non fossero disponibili le risorse oggi incassate: “Non c’erano 204 miliardi in cassa e i 122 miliardi a debito non sono ancora stati riscossi”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pnrr, decreto verso l’approvazione. FdI: abbiamo cambiato l’Italia senza rinunciare a un centesimo Il Pnrr ha cambiato l’Italia? L’analisi dell’ASviS nella presentazione al CnelCon il Piano nazionale di Ripresa e resilienza in fase conclusiva, l’Alleanza esamina gli impatti del Piano sul Paese. Emergenza lupo, Fratelli d'Italia: "L'iter prosegue spedito, seduta finale verso l'approvazione"Si è svolta giovedì (22 gennaio) la seduta tecnica della Conferenza Stato-Regioni dedicata, fra l'altro, al tema della gestione della presenza del...