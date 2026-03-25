Il Pnrr ha cambiato l’Italia? L’analisi dell’ASviS nella presentazione al Cnel

L’ASviS ha presentato al Cnel un’analisi sul Piano nazionale di Ripresa e resilienza, che si trova ormai alla fase finale. Lo studio valuta gli effetti del Piano sul territorio e sui settori coinvolti. La discussione si concentra sui risultati raggiunti e sui cambiamenti apportati nel Paese in questa fase di implementazione.

Con il Piano nazionale di Ripresa e resilienza in fase conclusiva, l’Alleanza esamina gli impatti del Piano sul Paese. Giovannini: “Un modello non solo giusto ma replicabile” per le politiche future. Montanino: importante discutere gli obiettivi, ancora prima delle misure. 130326 Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non solo: politiche territoriali, metodologie e strumenti di analisi. Questi solo alcuni dei temi emersi dal convegno di presentazione del Rapporto ASviS “ L’impatto del Pnrr sullo sviluppo sostenibile dell’Italia e dei suoi territori ” (documento realizzato con il sostegno di Fondazione Enel e di Unioncamere), che si è svolto il 13 marzo nella sede del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Notizie dal mondo ASviS, il 13 marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Il Pnrr su un percorso di apprendimento che utilizza il testo dell’ASviS per una interrogazione scolastica – L’IA: domande e risposte per una “restituzione” sinteticadi Claudio Quintano(*), Paolo Mazzocchi(**), Antonella Rocca(**), Giuseppe Cinquegrana(***), Simona Cafieri(****), Antonio D’Amaro (*****) Il Piano... Tutto quello che riguarda Il Pnrr ha cambiato l'Italia L'analisi... Temi più discussi: Pnrr, più vicini i target 2030 ma resta un gap di 20 miliardi; Pnrr, 4,2 miliardi per i beni culturali ma l’occupazione resta fragile; Palasport, recupero congelato: altre spese per il ricorso al Tar; Ministero-Fondazione, nuovo strappo: Giuli manda a Venezia un dirigente. Pnrr, fine della corsa: cosa cambia ora per il settore idrico italianoNonostante investimenti record e reti più strutturate, l’Italia continua a perdere più di un terzo dell’acqua immessa in rete. Tubature vecchie di oltre trent’anni, infrastrutture frammentate e fragil ... italiaoggi.it Pnrr, 4,2 miliardi per i beni culturali ma l’occupazione resta fragileI fondi del Pnrr sono arrivati anche infrastrutturale del patrimonio artistico locale, ma va ancora male sul fronte occupazione ... quifinanza.it Con la scadenza del Pnrr alle porte, il punto non sarà solo comprendere quante risorse sono state spese e quanti interventi sono stati realizzati, ma anche valutare se, alla fine dei giochi, il risultato giustificherà i costi x.com Ètv. . Si chiama Elia, soffre della distrofia muscolare di Duchenne, ha il ventilatore meccanico 24 ore su 24. E' arrivato da Mosca 8 anni fa con sua madre Natalya e vive al Pilastro ma ora deve lasciare la casa per un intervento Pnrr. E' stata proposta temporane - facebook.com facebook