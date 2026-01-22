Emergenza lupo Fratelli d' Italia | L' iter prosegue spedito seduta finale verso l' approvazione

Giovedì 22 gennaio si è svolta una seduta tecnica della Conferenza Stato-Regioni, dedicata alla gestione della presenza del lupo in Italia e al decreto ministeriale sul contenimento. L'incontro ha segnato un passo importante nel percorso di regolamentazione, con l'iter che prosegue secondo i tempi previsti. Fratelli d’Italia ha confermato l’avanzamento spedito verso l’approvazione definitiva, in un contesto di confronto tra le istituzioni e le parti interessate.

Si è svolta giovedì (22 gennaio) la seduta tecnica della Conferenza Stato-Regioni dedicata, fra l'altro, al tema della gestione della presenza del lupo sul territorio nazionale e al Dm sul contenimento. L'incontro ha rappresentato un passaggio rilevante nel percorso amministrativo in corso.

