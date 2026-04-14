Pneumatici da cambiare entro il 15 maggio | chi rischia una multa di 1.731 €

Entro il 15 maggio, alcuni automobilisti devono sostituire gli pneumatici per evitare sanzioni. Chi non rispetta questa scadenza rischia una multa che può arrivare fino a 1.731 euro, come riportato da fonti ufficiali. La normativa riguarda specificamente le condizioni di usura e sicurezza delle gomme, con controlli che saranno effettuati dalle autorità competenti. La scadenza è stata stabilita per garantire la sicurezza su strada e prevenire incidenti.

Un'insidia nascosta nel codice della strada e che riguarda gli pneumatici delle nostre auto. Già, perché c'è chi rischia una multa fino a 1,731 euro, così come spiega brocardi.it, se ne non li cambierà entro il 15 maggio. La metà di aprile segna la fine dell’obbligo stagionale legato agli pneumatici invernali, ma non comporta un cambio immediato. La normativa, infatti, concede agli automobilisti un periodo di transizione fino al 15 maggio 2026, pensato per distribuire nel tempo gli interventi e alleggerire il lavoro delle officine. Durante questo intervallo è possibile continuare a circolare senza sostituire le gomme, ma solo a determinate condizioni tecniche.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pneumatici da cambiare entro il 15 maggio: chi rischia una multa di 1.731 € Vittorio Sgarbi si sottoporrà a una perizia entro il 31 maggio, sarà valutato da una psicologa psicoterapeutaVittorio Sgarbi sarà sottoposto a perizia medica, che dovrà essere completata entro il 31 maggio. Leggi anche: Violenza contro le donne, al via il concorso per le scuole “Da uno sguardo”: candidature entro il 15 maggio