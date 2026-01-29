Il Tribunale di Roma ha deciso di affidare a una psicologa psicoterapeuta una perizia su Vittorio Sgarbi. L’esame dovrà essere completato entro il 31 maggio. La decisione arriva dopo le richieste della figlia Evelina e il procedimento giudiziario in corso. L’avvocato di Sgarbi ha annunciato che il suo assistito si sottoporrà all’analisi senza remore.

Vittorio Sgarbi sarà sottoposto a perizia medica, che dovrà essere completata entro il 31 maggio. La decisione è stata presa dal Tribunale civile di Roma a seguito della richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre. Il provvedimento è, dal punto di vista tecnico, una conseguenza del procedimento aperto dopo la richiesta della figlia di Vittorio Sgarbi. Ad effettuare la perizia un consulente tecnico d’ufficio, una psicologa psicoterapeuta, già nominata dal Tribunale. L’esperta dovrà esaminare gli atti, eseguire gli accertamenti ritenuti necessari e acquisire la documentazione sanitaria già presente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Vittorio Sgarbi si sottoporrà a una perizia entro il 31 maggio, sarà valutato da una psicologa psicoterapeuta

Approfondimenti su Vittorio Sgarbi

Ultime notizie su Vittorio Sgarbi

