Superlega la Sir allo sprint per la vittoria della regular season Giannelli | Ora lavoriamo per la Coppa Italia

La Sir Safety Conad Padova si prepara a chiudere la regular season con una vittoria importante. Dopo il blitz in trasferta, il team si concentra ora sulla Coppa Italia, mentre Giannelli sottolinea la voglia di arrivare in forma per il prossimo obiettivo. La squadra ha dato segnali forti all’ultimo match, e ora punta tutto sulla fase finale del campionato.

A tre giornate dalla fine cinque sono le lunghezze di vantaggio su Verona. Il capitano torna sul successo di Padova: "Molto difficile giocare qui" Non ci sono dubbi: il blitz di Padova potrebbe essere il più importante del campionato, almeno a livello di regular season. La Sir Susa Scai Perugia ha sfruttato il turno favorevole e, grazie al 3-0 inflitto da Civitanova a Verona, ha ampliato a cinque punti il divario proprio sugli scaligeri. C'è però da guardare a settimana per settimana: il prossimo weekend sarà quello della Coppa Italia. Si comincia sabato 7 con la semifinale con Verona. C'è sete di rivincita dopo quanto avvenuto lo scorso anno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Giannelli Padova

La Sir Susa Scai Perugia torna in campo per la Coppa Italia, affrontando Civitanova.

Ultime notizie su Giannelli Padova

Superlega, la Sir Perugia vince a Padova 3-1La Sir Susa Scai Perugia espugna la Kioene Arena di Padova 3-1 a suon di muri! I Block Devils tornano a casa dalla trasferta della 19° giornata con il bottino pieno, altri tre punti con i quali ... assisisport.it

Superlega, per la Sir un break che può essere decisivo: Padova espugnata in quattro setI Block Devils approfittano della caduta di Verona a Civitanova e salgono a +5 su quest'ultima a tre giornate dal termine. Morale alto in vista della Coppa Italia ... today.it

