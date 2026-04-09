Playoff Superlega la Sir continua ad essere implacabile e passa anche a Piacenza

La Sir Susa Scai Perugia ha conquistato anche la vittoria nelle gare di playoff contro Piacenza, confermando la propria solidità e continuità. La squadra ha mantenuto un ritmo elevato, portando a termine il match senza lasciare spazio a dubbi. La serie di successi prosegue senza interruzioni, consolidando la posizione in questa fase decisiva della competizione.

Come un cannibale. Non c'è altra definizione per questa Sir Susa Scai Perugia, la cui corsa scudetto procede a ritmi a dir poco vertiginosi.Anche gara due si è tinta di bianconera e ancora una volta, ad impressionare, è stata la prestazione, fatta di carattere, grinta e qualità nello stesso tempo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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#Superlega #PlayOff #5posto #Quartidifinale #gara2 SUPERLEGA. Play Off 5^posto, gara 2 dei Quarti di Finale Mercoledì Cisterna e Padova cercano il riscatto in casa contro Milano e Monza. Giovedì in campo Cuneo e Modena https://www.baloovolley.it/inde - facebook.com facebook

Superlega, Playoff 5° posto: Cisterna a Milano per la gara 1. x.com