Pizzo dei Casalesi l' imputato | Non posso pagare le colpe di essere il nipote di Sebastiano Panaro
Un imputato coinvolto nel processo sul cosiddetto Pizzo dei Casalesi ha dichiarato di non poter assumersi le proprie responsabilità, affermando di aver commesso alcuni errori in passato. Ha aggiunto di non conoscere le accuse mosse nei suoi confronti e ha ammesso di non essere un santo, ma ha negato di sapere dettagli specifici riguardo alle contestazioni. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulla criminalità organizzata.
“Ho commesso qualche errore in passato. Non sono un angelo ma delle accuse che mi vengono mosse non ne so nulla. Non posso scontare le colpe di essere il nipote di Sebastiano Panaro”. Sono le spontanee dichiarazioni rese da Francesco Panaro, figlio di Nicola Panaro e nipote di Sebastiano Panaro.🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Pizzo dei Casalesi, il 'ragioniere' di Zagaria: "Panaro veniva a fare i conteggi per gli stipendi dei familiari dei detenuti al 41 bis"
Palazzo Chigi: “Gli iraniani non possono pagare le colpe del regime”“L’Italia ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi...