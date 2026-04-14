Pizzo dei Casalesi l' imputato | Non posso pagare le colpe di essere il nipote di Sebastiano Panaro

Un imputato coinvolto nel processo sul cosiddetto Pizzo dei Casalesi ha dichiarato di non poter assumersi le proprie responsabilità, affermando di aver commesso alcuni errori in passato. Ha aggiunto di non conoscere le accuse mosse nei suoi confronti e ha ammesso di non essere un santo, ma ha negato di sapere dettagli specifici riguardo alle contestazioni. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulla criminalità organizzata.