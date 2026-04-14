In Toscana, il settore dell’extralberghiero mostra numeri in crescita, con oltre 184 mila posti letto disponibili. Il turismo all’aria aperta continua ad attrarre un numero crescente di visitatori, rafforzando la sua presenza nel panorama dell’accoglienza regionale. I dati evidenziano come questa forma di ospitalità rappresenti un segmento stabile e in espansione, contribuendo in modo significativo all’economia turistica della regione.

FIRENZE – Il turismo all’aria aperta si consolida come un elemento vitale e resiliente per l’economia dell’accoglienza in Toscana. I dati relativi al 2025, illustrati questa mattina a Firenze presso Palazzo Sacrati Strozzi, certificano infatti il superamento della soglia dei 10 milioni di pernottamenti all’interno di campeggi e villaggi turistici. I numeri, elaborati dal Centro Studi Turistici (Cst), sono stati presentati dai vertici di Faita FederCamping Toscana — tra cui il presidente Claudio Galassi e il direttore Enrico Paoli — affiancati dal presidente della Regione Eugenio Giani, dall’assessore al Turismo Leonardo Marras e dal direttore del CST Alessandro Tortelli.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Più di 184mila posti letto e turisti sempre più fedeli: i numeri da primato dell’extralberghiero in Toscana

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