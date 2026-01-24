Operai e impiegati sempre più vecchi il triste primato di Terni | più di uno su tre è over 50

In provincia di Terni, oltre il 37% dei circa 55.000 lavoratori dipendenti ha più di 50 anni, evidenziando una crescente età media tra operai e impiegati. Questo dato riflette una tendenza nazionale e solleva questioni sul futuro del mercato del lavoro e sulla sostenibilità delle politiche di invecchiamento attivo nelle aziende locali.

Su poco meno di 55mila lavoratori dipendenti in tutta la provincia di Terni, 20mila e 500 hanno più di 50 anni. L'incidenza percentuale è del 37,4 per cento e l'età media dei dipendenti è di 43,61 anni. Dati impietosi che fanno di quella ternana la seconda provincia in Italia per "invecchiamento".🔗 Leggi su Ternitoday.it

Cento anni da campioni per il Moto club Terni: è uno dei più vecchi d’ItaliaIl Moto Club Terni celebra un secolo di attività, diventando uno dei più antichi d’Italia.

Leggi anche: Nel Sud più pensioni che operai, impiegati e autonomi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: OPERAI E IMPIEGATI SEMPRE PIU’ ANZIANI: SOPRATTUTTO A PZ, TR E BI; CGIA | Operai e impiegati sempre più anziani, a Rovigo, Treviso e Padova hanno in media 42 anni; TFR e crediti di lavoro: i coefficienti aggiornati a dicembre 2025; Lavoro povero e salari: il rapporto Ires-Cgil smonta il mito dell’Emilia-Romagna felix.

Cgia: operai e impiegati sempre più anzianiSecondo l'Ufficio studi dell'Associazione c'è anche il problema del ricambio generazionale, spesso assente, e delle nuove scelte lavorative dei giovani Nel 2008 si attestava poco sotto i 38 anni mentr ... tgcom24.mediaset.it

Cgia, 'l'età media di operai e impiegati sfiora i 42 anni'Incremento di quattro anni rispetto al 2008. Un dipendente su tre ha superato i 50 ... msn.com

Operai e impiegati sempre più anziani: Trento regge, ma il futuro preoccupa - facebook.com facebook