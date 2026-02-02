addio a nicolas giani simbolo della spal che piange il suo capitano

Il calcio italiano piange Nicolas Giani, il capitano della Spal scomparso a 39 anni. Dopo una lunga lotta contro la malattia, si è spento lunedì pomeriggio. La sua morte lascia un vuoto nel mondo del calcio e tra i tifosi della squadra estense.

Il calcio italiano dice addio a Nicolas Giani, scomparso a 39 anni nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia. Ex difensore e storico capitano della Spal, Giani è stato una delle figure più rappresentative del club ferrarese nell'ultimo decennio. Dalle giovanili dell'Inter ai campi della provincia Cresciuto nel vivaio dell' Inter, nella stessa generazione che annoverava anche Leonardo Bonucci e Marco Andreolli, Giani aveva assaporato anche la Serie A con una convocazione in prima squadra. La sua carriera professionistica si è poi sviluppata tra piazze importanti come Cremonese, Pro Patria e Vicenza, dove sotto la guida di Angelo Gregucci seppe reinventarsi come terzino, guadagnandosi apprezzamenti e continuità.

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, è morto a soli 39 anni dopo aver combattuto una malattia.

Il calcio comasco piange la scomparsa di Nicolas Giani, il difensore che ha rappresentato con orgoglio la Spal.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

