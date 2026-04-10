Un investimento da 2,5 milioni di euro interesserà il borgo di Lollove, situato nella zona nuorese. Questa somma sarà destinata a interventi per la creazione di una smart city storica, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e i servizi nel centro antico. I lavori riguarderanno principalmente aspetti legati alla tecnologia e alla riqualificazione degli spazi pubblici del borgo.

Un investimento di 2,5 milioni di euro cambierà il volto di Lollove, nel cuore del territorio nuorese. La Regione Sardegna ha stanziato queste risorse attraverso un bando specifico per i borghi certificati, con l’obiettivo di avviare una trasformazione strutturale dell’antico insediamento. L’accordo è stato formalizzato a Cagliari da Canu, assessore comunale di Nuoro con delega al borgo. Il finanziamento attinge ai fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC), una scelta che punta a proteggere la memoria storica locale trasformandola in una risorsa economica sostenibile. Non si tratta di semplice decoro, ma di un piano che mira a rendere l’area pienamente accessibile e attraente, coniugando le radici del centro con le necessità della modernità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgo Lollove si trasforma: 2,5 milioni per una smart city storica

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