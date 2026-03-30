Avanzi di bilancio Zicari | Che fine hanno fatto i 3 milioni di euro per il decoro urbano

Lo scorso anno sono stati sbloccati 3 milioni di euro provenienti da avanzi di bilancio risalenti al 2001-2002. Questi fondi erano stati destinati a lavori di decoro urbano, ma non erano stati utilizzati né completati e sono rimasti bloccati per più di vent'anni. La cifra viene ora oggetto di attenzione e si cerca di capire quale sia stata la destinazione finale di questi fondi.

Lo scorso anno venivano sbloccati ben 3 milioni di fondi provenienti da avanzi di bilancio risalenti al 2001-2002, originariamente destinati a lavori mai avviati o completati e rimasti bloccati per oltre vent'anni, da destinare al decoro urbano.Si apprendeva dalla stampa che la Giunta Senza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Avanzi di bilancio, Zicari: "Che fine hanno fatto i 3 milioni di euro per il decoro urbano" Articoli correlati Che fine hanno fatto i 200 milioni del Mondiale per club che la Fifa aveva promesso di distribuire a tutti?E che fine hanno fatto i soldi – tanti – che la Fifa aveva promesso di redistribuire dopo il Mondiale per Club? Si tratta di più di 200 milioni di... Più soldi per manutenzione stradale, decoro urbano e servizi nella variazione di bilancio di Roma CapitaleLa Giunta ha approvato la variazione di bilancio: 30 milioni aggiuntivi per la manutenzione stradale e nuovi fondi per decoro, case popolari e... Tutti gli aggiornamenti su Avanzi di bilancio Zicari Che fine... Avanzi di bilancio, Zicari: Che fine hanno fatto i 3 milioni di euro per il decoro urbanoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie Lo scorso anno venivano sblo ... agrigentonotizie.it Lavori all’ex bocciodromo e alle case popolari con gli avanzi di bilancioNell’ambito delle variazioni di bilancio recentemente approvate in consiglio comunale sono stati considerati avanzi di spesa relativiCon al consuntivo 2024. Complessivamente si tratta di circa 190 ... laprovinciapavese.gelocal.it