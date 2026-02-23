Ex uffici Apes Diritti in Comune contrario al nuovo bando per la vendita dell' edificio | Patrimonio pubblico da tutelare

Diritti in Comune si oppone alla vendita degli ex uffici Apes in via Fermi, sostenendo che il patrimonio pubblico deve rimanere sotto tutela. La decisione di mettere all’asta l’edificio ha suscitato proteste, poiché l’associazione ritiene che lo spazio possa ancora essere utile alla collettività. La questione riguarda la tutela di un bene condiviso, mentre l’amministrazione ha avviato le procedure di vendita senza modificare la proposta. La disputa continua a dividere le parti coinvolte.

Ancora una presa di posizione del gruppo consiliare di opposizione Diritti in Comune riguardo agli uffici ex Apes posizionati in via Fermi, oggetto di un bando di gara per la vendita dell'edificio pubblicato dall'amministrazione. “Il 20 febbraio il Comune di Pisa ha pubblicato un secondo bando per la vendita dell’edificio ex Apes di via Fermi, con scadenza il 9 marzo per la presentazione delle offerte. Un secondo ‘bando lampo’ dopo che la prima gara, pubblicata lo scorso 23 dicembre con scadenza al 30 gennaio, era andata deserta, non essendo stata presentata alcuna offerta. Prezzo a base d’asta: 2 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In vendita gli ex uffici Apes, Diritti in Comune: "Si perdono funzioni pubbliche per nuove possibili speculazioni"La coalizione Diritti in Comune segnala la vendita degli ex uffici Apes da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Conti.

Ex uffici Apes in via Fermi: "Gara andata deserta, si ritiri la vendita e si usi a scopi pubblici"La gara pubblica per vendere l'ex ufficio Apes di via Fermi si è conclusa senza offerte.

