Il Governo italiano ha adottato nuove misure attraverso un decreto Golden Power che limitano l’influenza della società cinese China National Tire and Rubber Corp (CNRC) sulla gestione di Pirelli. La decisione arriva in risposta a preoccupazioni riguardanti il controllo sulla nota azienda produttrice di pneumatici. Le restrizioni riguardano in modo specifico le decisioni strategiche e la governance, riducendo di fatto il ruolo della società cinese nella gestione di Pirelli.

Il Governo italiano ha imposto restrizioni radicali sulla governance di Pirelli attraverso un nuovo decreto Golden Power, limitando il potere decisionale della China National Tire and Rubber Corp (CNRC). La misura, che colpisce il socio cinese detentore del 34,1% delle quote, ha scatenato una reazione durissima da parte di Marco Polo International Italy, il veicolo che rappresenta gli interessi di Sinochem, il quale ha minacciato azioni legali definendo i provvedimenti come discriminatori e lesivi dei propri diritti societari e dello statuto aziendale. La manovra di Palazzo Chigi per ridefinire il controllo della Bicocca. L’intervento legislativo non si limita a una semplice regolamentazione tecnica, ma delinea un percorso preciso per modificare la struttura di potere all’interno del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pirelli, il dente tra le ruote: il Governo blocca il potere cinese

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Il governo ha esercitato di nuovo il golden power su Pirelli per limitare l’influenza della compagnia cinese Sinochem. Ecco cosa cambia nella governance della società e cosa rimane da capire. L’articolo di @marcodellaguzzo x.com