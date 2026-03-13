Meloni blocca Agnes | il conflitto tra governo e Ravenna

Il governo ha bloccato la proposta di Agnes, innescando una tensione con il sindaco di Ravenna. La disputa riguarda le divergenze tra le decisioni dell'esecutivo e le posizioni dell'amministratore comunale sulla gestione energetica nella città. Questa situazione ha evidenziato uno scontro tra le autorità centrali e locali sulla strategia di transizione energetica italiana.

La tensione tra le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni e la posizione del sindaco Alessandro Barattoni ha messo in luce una frattura strategica sulla transizione energetica italiana. Mentre il governo blocca l'avvio delle aste per il progetto Agnes, definendo l'eolico offshore come tecnologia non matura e troppo costosa, l'amministrazione locale di Ravenna spinge per un'indipendenza energetica che riduca la dipendenza dalle importazioni estere. Il conflitto si concentra sul destino dell'iniziativa Agnes, già dotata di procedura VIA per lo sviluppo al largo delle coste ravennati, ma ferma in attesa di decisioni governative che sembrano preferire soluzioni tradizionali o interventi emergenziali a scapito di una visione di lungo periodo.