Stefano Pioli è uno degli allenatori più conosciuti nel calcio italiano e gode di molte simpatie tra i giornalisti. Tuttavia, è stato il collega Vanoli a mettere in salvo la Fiorentina in una situazione difficile. Pioli è spesso al centro dell’attenzione, ma questa volta il suo collega è stato colui che ha contribuito a evitare la crisi per il club. La vicenda riguarda principalmente decisioni e interventi tecnici che hanno influenzato la stagione della squadra.

Pioli è citatissimo nei confronti col Milan di Allegri. Intanto però la sua Viola era ultima e Vanoli sta portando la nave in porto. Ma sospettiamo non abbia gli stessi amici nella stampa sportiva AC Milan's Italian coach Stefano Pioli reacts prior to the Italian Serie A football match between Atalanta BC and AC Milan at the Gewiss Stadium in Bergamo, on December 9, 2023. (Photo by Isabella BONOTTO AFP) Stefano Pioli è un altro allenatore che ha molti amici tra i giornalisti. Ce ne siamo accorti in questi giorni di ritorno dell’antiallegrismo (Pioli polemizzò a inizio anno con Allegri che escluse la Fiorentina tra le pretendenti allo scudetto: un po’ di calcio ne capisce).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pioli ha molti amici tra i giornalisti ma Vanoli ha salvato la Fiorentina

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