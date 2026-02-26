Perché Vanoli ha sostituito i portieri in Fiorentina-Jagiellonia | il cambio tra Lezzerini e Terracciano

Durante la partita di playoff di Conference League, la Fiorentina ha effettuato un cambio tra i portieri, passando da Lezzerini a Terracciano, in una fase cruciale della gara. La scelta ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno notato la sostituzione a circa metà del secondo tempo. La decisione ha influito sull’andamento della partita, portando a un momento di tensione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Una serata decisiva nei playoff di Conference League ha visto la Fiorentina impegnata contro il Jagiellonia, con la squadra gigliata chiamata a una reazione in tempi brevi. L’andamento è stato intenso e i riflessi tattici hanno pesato tanto quanto gli episodi individuali, trascinando l’incontro verso una gestione di gara ad alta intensità fin dal fischio iniziale. Nel primo tempo la Fiorentina ha mostrato segnali di incertezza, chiudendo la frazione con un passivo di 2-0 che ha complicato subito il cammino. Al rientro negli spogliatoi, lo stato d’animo della squadra è stato influenzato dall’emergenza tra i pali. Alla ripresa, Luca Lezzerini ha accusato un impellente problema muscolare agli arti inferiori durante i primi quarantacinque minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Fiorentina, perché Vanoli ha sostituto i portieri contro il Jagiellonia: il motivo del cambio Lezzerini De Gea! Cos'è successo

Vanoli: Salvezza priorità ma la Fiorentina fa la Conference non solo per onorarla ma per vincerlaIl tecnico della Viola ha fatto il punto sulla sfida di ritorno contro la formazione di Siemieniec. In palio al Franchi, gli ottavi di finale ... tuttosport.com

Capitombolo viola al Franchi Al 49’ lo Jagiellonia ha ribaltato tutto: tripletta di Mazurek e 0-3 che annulla il vantaggio dell’andata A voi i commenti #violanews #fiorentina #conferenceleague #jagiellonia facebook