Martedì 14 aprile 2026, un albero è caduto sulla strada che attraversa il Traforo di Pino, provocando la chiusura totale della carreggiata e creando disagi nel traffico tra Torino e le zone collinari. La forte pioggia della mattinata ha causato il crollo, bloccando la viabilità e rendendo difficile il transito nella zona. Nessun ferito è stato segnalato.

Un grosso albero è precipitato sulla carreggiata vicino al Traforo di Pino nella mattinata di martedì 14 aprile 2026, bloccando completamente la viabilità tra Torino e la zona collinare. L’evento, causato dalle violente precipitazioni che hanno colpito il capoluogo piemontese durante la notte, ha costretto alla chiusura immediata del tunnel e del tratto stradale limitrofo in entrambi i sensi di marcia. Le operazioni di soccorso e rimozione sono state coordinate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Torino Stura, giunti sul posto per tagliare il fusto e mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo. Fortunatamente, nessun veicolo che transitava in quel momento è stato coinvolto nell’impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia e crollo: albero blocca il traforo di Pino, caos in SS10

Incidente tra Torino e Pino Torinese: albero caduto in carreggiata, traforo chiuso e lunghe codeUn albero è caduto, verosimilmente a causa della forte pioggia caduta nel corso della notte, nella prima mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026,...

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