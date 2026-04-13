Dopo un periodo caratterizzato da perturbazioni atlantiche e piogge frequenti, le previsioni indicano un cambiamento verso condizioni più stabili. Tuttavia, gli esperti precisano che non si tratterà di un’estate completamente stabile, poiché le perturbazioni continueranno a influenzare il clima senza un'occupazione duratura da parte di un’alta pressione. La situazione meteorologica rimane quindi variabile, con meno precipitazioni rispetto ai mesi scorsi ma senza un esito definitivo di stabilità.

Roma - Dopo una fase dinamica con perturbazioni atlantiche, l’Italia si avvia verso condizioni più stabili, ma senza un dominio anticiclonico deciso e duraturo. Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali delineano una fase di transizione per il tempo sull’Italia, con una prima parte caratterizzata da instabilità e una successiva tendenza verso condizioni più stabili ma variabili. Tra il 13 e il 20 aprile, infatti, il Mediterraneo sarà interessato da una saccatura atlantica, responsabile di piogge, rovesci e un contesto atmosferico più dinamico. Questa fase perturbata, tuttavia, non dovrebbe protrarsi a lungo. A partire dalla settimana tra il 20 e il 27 aprile, si assisterà a un graduale ritorno dell’alta pressione su gran parte dell’Europa, con effetti anche sull’Italia.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, svolta di primavera: meno piogge ma non sarà estate stabile

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