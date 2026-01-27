Peggioramento meteo in Toscana tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio | piogge sparse e vento in rinforzo

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, la Toscana sarà interessata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge sparse e un vento in rinforzo. Le previsioni di Meteo POP indicano una fase di tempo instabile che potrebbe influenzare le attività e gli spostamenti nella regione durante questi giorni. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni atmosferiche.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Starter Templates Image - rain, umbrella, plastic-2590618.jpg Un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso sulla Toscana tra la giornata di martedì 27 gennaio e le prime ore di mercoledì 28 gennaio 2026, secondo le elaborazioni dei principali modelli meteorologici ad alta risoluzione (WRF, ICON-D2, AROME). L'evoluzione sarà legata all'avvicinamento di una struttura depressionaria dal Mediterraneo occidentale che favorirà un aumento dell'instabilità, con nuvolosità in crescita, precipitazioni sparse e venti in rinforzo, in particolare lungo la fascia costiera e sui rilievi. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Peggioramento meteo in Toscana tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio: piogge sparse e vento in rinforzo

