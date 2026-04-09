Un gruppo di ricercatori negli Stati Uniti ha adottato 54 pinguini della Patagonia, dotandoli di sensori sulle zampe per monitorare l’ambiente. Questi uccelli sono stati impiegati nello studio della tossicologia ambientale, contribuendo alla rilevazione di sostanze industriali inquinanti in una regione remota. L’utilizzo di questi animali permette di ottenere dati sulla presenza di inquinanti senza interventi invasivi.

I pinguini della Patagonia sono diventati essenziali per lo studio della tossicologia ambientale. Dopo essere stati dotati di sensori sulle loro zampe, hanno dato una mano agli studiosi per intercettare la presenza delle sostanze industriali inquinanti anche in questa zona remota. La ricerca della University of California a Davis e dalla State university of New York a Buffalo, che riguarda l’esperienza con gli uccelli di Magellano in Argentina, dimostra come gli animali possono a svolgere il ruolo di “guardiani” del proprio ambiente con una modalità non invasiva. Per farlo, però, hanno avuto bisogno di indossare degli anelli con sensori chimici nei giorni della stagione riproduttiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ci salveranno i pinguini della Patagonia: i ricercatori Usa ne hanno adottati 54 come guardiani dell’ambiente

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