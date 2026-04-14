Il sindaco di una grande città ha espresso forte disappunto riguardo alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici locali, accusandoli di non condannare adeguatamente l’estremismo. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come quotidianamente la comunità sia confrontata con minacce e atti violenti, definendoli una vergogna per la città. La polemica si inserisce in un clima di tensione legato alla presenza di figure politiche che, secondo il primo cittadino, non si sono pronunciate chiaramente contro tali fenomeni.

"Siamo tutti i giorni alle prese con queste minacce e questi eventi, che rappresentano una vergogna per la nostra città". Matteo Lepore non usa giri di parole parlando di "vergogna" per Bologna, dopo le violente proteste del weekend contro il Museo dei bambini al Pilastro, con tanto di scritte ingiuriose sulla sede del quartiere, insulti contro le forze dell’ordine e minacce al sindaco. "Credo che tutti dobbiamo prendere posizione, perché è evidente da tempo una radicalizzazione di alcuni gruppi, che più vengono emarginati e più radicalizzano le loro posizioni. La Bologna democratica risponderà portando avanti le proprie iniziative e mettendo da parte chi usa la violenza per provare a imporre le idee".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pilastro, la rabbia di Lepore: "In città ci sono esponenti politici che non condannano l’estremismo"

Pellegrini-Giunta, la rabbia non si placa: “Non è solo febbre, ci sono bimbi che finiscono in ospedale”Dopo il durissimo sfogo contro i "genitori irresponsabili", Matteo Giunta torna a parlare della salute della piccola Matilde.

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Argomenti più discussi: Pilastro, la rabbia di Lepore: In città ci sono esponenti politici che non condannano l’estremismo; Corteo contro il museo dei bambini. Frasi e scritte choc contro Lepore; Scritte contro Museo dei bambini e insulti al sindaco durante corteo a Bologna; Filumena, la madre prima del cognome.

In un momento in cui la cultura del dono rappresenta il pilastro fondamentale della sanità territoriale, la Cooperativa San Bernardo, in stretta sinergia con la sezione AVIS di Latiano, annuncia una nuova importante iniziativa di solidarietà. Martedì 14 aprile 202 - facebook.com facebook

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