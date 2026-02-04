Napoli Gratteri dopo l' arresto di 15 esponenti del clan Raia | In Campania non ci sono zone franche

Questa mattina a Scampia, polizia e carabinieri hanno arrestato 15 persone ritenute legate al clan Raia. Durante l’operazione, hanno sequestrato droga e denaro. Gratteri, al termine dell’operazione, ha ribadito che in Campania non ci sono zone franche.

Operazione congiunta questa mattina di polizia e carabinieri a Scampia che ha portato all’ arresto di 15 esponenti del clan Raia, a cui la Squadra Mobile di Napoli e i carabinieri del gruppo Napoli hanno sequestrato droga e denaro. “Stiamo parlando di Camorra di serie A, storicamente riconosciuta per la guerra che ha portato a circa 250 morti l’anno “, ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, nel corso di un conferenza stampa in Procura. “Quest’indagine è importante perché riguarda un territorio tristemente famoso e narrato come una terra persa, come un territorio dove non c’è speranza e possibilità di recupero – ha proseguito Gratteri – Invece, assieme ai miei colleghi, polizia e carabinieri, stiamo dimostrando che non ci sono zone franche in Campania e che è possibile sperare attraverso la ribellione, attraverso sinergie con le forze dell’ordine e in questa Procura di Napoli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nelle prime ore di questa mattina, agenti della Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella hanno arrestato 15 persone nel quartiere di Scampia.

Questa mattina, polizia e carabinieri hanno fatto un grande blitz a Scampia, nel quartiere della periferia Nord di Napoli.

