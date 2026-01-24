Pellegrini-Giunta la rabbia non si placa | Non è solo febbre ci sono bimbi che finiscono in ospedale

Matteo Giunta torna a commentare la situazione della salute della piccola Matilde, evidenziando come la febbre non sia l’unico problema e segnalando casi gravi tra i bambini. Dopo le sue dichiarazioni sui comportamenti dei genitori, l’intervento sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai sintomi e di agire prontamente per tutelare i più piccoli. Un richiamo alla responsabilità e alla necessità di monitorare attentamente la salute dei bambini.

Dopo il durissimo sfogo contro i "genitori irresponsabili", Matteo Giunta torna a parlare della salute della piccola Matilde. Il marito di Federica Pellegrini non fa passi indietro: "Speravo nel rispetto, chi manda i figli malati all'asilo ignora la salute degli altri ed è parte del problema".🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Matilde ha avuto la convulsioni e non rispondeva. Ci sentivamo impotenti”Federica Pellegrini condivide aggiornamenti sulla sua seconda gravidanza, ora al settimo mese, descrivendo un episodio difficile in cui la figlia Matilde ha avuto convulsioni e non rispondeva.

Bassetti dà ragione a Pellegrini e Giunta: ‘I bambini con la febbre all’asilo non si mandano, si danneggia la comunità’Bassetti conferma la posizione di Pellegrini e Giunta: i bambini con febbre all’asilo non dovrebbero essere inviati, per tutelare la salute della comunità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Siete degli irresponsabili pezzi di me*da: Federica Pellegrini costretta ad annullare tutti gli impegni, la rabbia di Matteo Giunta. Ecco cosa è successo; Matteo Giunta e Federica Pellegrini non intendono più tacere e pongono un tema: Settimana difficile, genitori irresponsabili; Giunta e Pellegrini, insulti social ai genitori dei bimbi dell’asilo; Salute a scuola, Bassetti si schiera con la Pellegrini: I genitori che mandano i bambini all'asilo con la febbre sono dei pezzi di m...

Matteo Giunta e Federica Pellegrini senza filtri: la paura per la piccola Matilde scatena la rabbia su Instagram Quando…Matteo Giunta e Federica Pellegrini senza filtri: la paura per la piccola Matilde scatena la rabbia su Instagram Quando la salute dei figli viene ... novella2000.it

Siete degli irresponsabili pezzi di me*da: Federica Pellegrini costretta ad annullare tutti gli impegni, la rabbia di Matteo Giunta. Ecco cosa è successoLa Divina costretta a cancellare tutti gli impegni per la figlia malata. Giunta sui social: Siete degli irresponsabili pezzi di me*da ... ilfattoquotidiano.it

Giunta e Pellegrini nel vortice social x.com

Matteo Giunta, allenatore e marito della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, con cui ha avuto una figlia, si scaglia sui social contro i genitori che mandano i figli con la febbre a scuola. Lo fa senza mezzi termini, viste anche le brutte esperienze avute rec - facebook.com facebook