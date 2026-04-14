Pignasecca e Pignaverde con Tullio Solenghi al Teatro delle Clarisse di Rapallo

Da genovatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Auditorium delle Clarisse a Rapallo ospita giovedì 16 e venerdì 17 aprile la commedia genovese “Pignasecca e Pignaverde”. La rappresentazione si svolge rispettivamente nelle due serate, con Tullio Solenghi tra i protagonisti. La commedia viene rappresentata nel teatro situato nel centro della città. L’evento prevede la partecipazione di pubblico e si inserisce nel calendario delle attività culturali della stagione teatrale.

Giovedì 16 e venerdì 17 aprile il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospita la commedia genovese “Pignasecca e Pignaverde”. Lo spettacolo torna in scena in una nuova ripresa dopo il successo della produzione originale al Teatro Sociale di Camogli e della tournée in tutta Italia.Firmato e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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