Pignasecca e Pignaverde con Tullio Solenghi al Teatro delle Clarisse di Rapallo

Il Teatro Auditorium delle Clarisse a Rapallo ospita giovedì 16 e venerdì 17 aprile la commedia genovese “Pignasecca e Pignaverde”. La rappresentazione si svolge rispettivamente nelle due serate, con Tullio Solenghi tra i protagonisti. La commedia viene rappresentata nel teatro situato nel centro della città. L’evento prevede la partecipazione di pubblico e si inserisce nel calendario delle attività culturali della stagione teatrale.

Giovedì 16 e venerdì 17 aprile il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospita la commedia genovese “Pignasecca e Pignaverde”. Lo spettacolo torna in scena in una nuova ripresa dopo il successo della produzione originale al Teatro Sociale di Camogli e della tournée in tutta Italia.Firmato e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi: al Teatro Colosseo rivive il mito di "Pignasecca e Pignaverde"C’è un filo sottile e magico che unisce Genova a Torino, e questo sabato passerà per il palco di via Madama Cristina.

Davide Livermore in “Tu, Dio” al Teatro Auditorium delle Clarisse di RapalloSabato 7 febbraio Davide Livermore è in scena al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo in prima assoluta con “Tu, Dio”, in un monologo tratto...

Temi più discussi: Pignasecca e Pignaverde, con Tullio Solenghi e Mauro Pirovano; Solenghi omaggia Gilberto Govi con Pignasecca e Pignaverde; Rapallo: Pignasecca e Pignaverde, Tullio Solenghi protagonista e regista; Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi: al Teatro Colosseo rivive il mito di Pignasecca e Pignaverde.

Pignasecca e Pignaverde, con Tullio Solenghi e Mauro PirovanoDopo il successo de I Maneggi per maritare una figlia, Tullio Solenghi torna a trasformarsi nella maschera di Gilberto Govi, misurandosi con l’altro cavallo di battaglia del grande attore genovese: Pi ... mentelocale.it

Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi: al Teatro Colosseo rivive il mito di Pignasecca e PignaverdeSabato 18 aprile Tullio Solenghi è al Teatro Colosseo di Torino con Pignasecca e Pignaverde. Un omaggio straordinario a Gilberto Govi diretto da Solenghi. torinotoday.it

COLPI DI TIMONE – SOLD OUT Tre serate. Tre teatri pieni. Tre volte sold out. Al Teatro Cavour di Imperia, “Colpi di timone” con Tullio Solenghi ha confermato tutta la forza di un grande classico, capace ancora oggi di coinvolgere e far riflettere il pubblico. L - facebook.com facebook