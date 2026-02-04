Davide Livermore in Tu Dio al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo

Sabato 7 febbraio, Davide Livermore porta in scena al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo “Tu, Dio”. Si tratta di un monologo tratto dalle Confessioni e dai Soliloqui di Sant’Agostino, con la regia e l’interpretazione dell’attore. Lo spettacolo è in prima assoluta e prende vita da un testo scritto da Margherita Rubino.

Sabato 7 febbraio Davide Livermore è in scena al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo in prima assoluta con “Tu, Dio”, in un monologo tratto da Le Confessioni e i Soliloqui di Sant’Agostino, con testo a cura di Margherita Rubino. Introduce e chiude lo spettacolo Diego Mingolla al.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Davide Livermore Il Dado Moroni 4th in concerto al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo Il 23 gennaio, il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospiterà il concerto del Dado Moroni 4th. Primo appuntamento del ciclo dedicato a Beethoven al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo Questo evento musicale presso il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta il ciclo dedicato a Beethoven, con il concerto-aperitivo “Beethoven – Integrale delle Sonate per violino e pianoforte1”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Davide Livermore Argomenti discussi: Davide Livermore in Tu, Dio da Le Confessioni e i Soliloqui di Sant’Agostino; Rapallo: Davide Livermore alle Clarisse con Tu Dio; Un monologo come atto fondativo: Rapallo riapre le Clarisse con Davide Livermore (P. Fizzarotti). Davide Livermore in Tu, Dio al Teatro Auditorium delle Clarisse di RapalloSabato 7 febbraio Davide Livermore è in scena al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo in prima assoluta con Tu, Dio, in un monologo tratto da Le Confessioni e i Soliloqui di Sant’Agostino, ... genovatoday.it Davide Livermore in Tu, Dio da Le Confessioni e i Soliloqui di Sant’AgostinoSabato 7 febbraio, alle ore 21, al Teatro Auditorium delle Clarisse Rapallo (via Montebello, 1), Davide Livermore in scena con Tu, Dio da Le Confessioni e i Soliloqui di Sant’Agostino, con testo a ... mentelocale.it Qui l’intervento integrale del nostro direttore, il M° Luigi Giachino, su RadioBabboleo sulla masterclass che terrà Davide Livermore, attore, tenore, regista e direttore del Teatro Nazionale di Genova. https://www.babboleo.it/attualita/davide-livermore-al-conser - facebook.com facebook In diretta dal Teatro dell'Opera di Roma La Boheme di Giacomo Puccini in un allestimento Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia. Con la direzione di Jader Bignamini, regia scene e costumi di Davide Liverm x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.