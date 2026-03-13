Rocco Papaleo arriva al Movieland Goldoni di Ancona | incontro con il pubblico per presentare Il bene comune

Giovedì 19 marzo alle 20:00, al Movieland Goldoni di Ancona, Rocco Papaleo sarà presente per un incontro con il pubblico. L’attore sarà accompagnato dal giovane collega Andrea Fuorto, e insieme presenteranno il film “Il bene comune”. L’evento si svolgerà nella sala cinematografica e rappresenta una delle iniziative in programma presso il cinema della città.

Durante la serata anconetana Papaleo dialogherà con gli spettatori e racconterà il lavoro che ha portato alla realizzazione della pellicola ANCONA – Proseguono gli appuntamenti speciali al Movieland Goldoni di Ancona. Giovedì 19 marzo alle ore 20:00 la sala cinematografica ospiterà Rocco Papaleo, che incontrerà il pubblico insieme al giovane attore Andrea Fuorto. L’attore e regista lucano è attualmente in tournée per presentare il suo ultimo film “Il bene comune”, uscito nelle sale italiane giovedì 12 marzo. Durante la serata anconetana Papaleo dialogherà con gli spettatori e racconterà il lavoro che ha portato alla realizzazione della pellicola. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Fabio De Luigi e Virginia Raffaele al Movieland Goldoni di Ancona per presentare “Un bel giorno”Ancona si prepara ad accogliere due tra i volti più amati del cinema e dello spettacolo italiano. Rocco Papaleo incontra al cinema il pubblico per l’uscita del suo nuovo film “Il bene comune”Rocco Papaleo e Andrea Fuorto saranno in sala per presentare al pubblico abruzzese il loro nuovo film “Il bene comune” mercoledì 18 maro, alle ore 20. Una selezione di notizie su Rocco Papaleo Temi più discussi: In uscita il nuovo film di Rocco Papaleo; Rocco Papaleo: Sono tempi brutti, troppa voglia di primeggiare. Preferisco chi arriva secondo; Il bene comune di Rocco Papaleo arriva in 340 cinema; ‘Il bene comune’. Il nuovo film diretto da Rocco Papaleo. Rocco Papaleo arriva al Movieland Goldoni di Ancona: incontro con il pubblico per presentare Il bene comuneANCONA – Proseguono gli appuntamenti speciali al Movieland Goldoni di Ancona. Giovedì 19 marzo alle ore 20:00 la sala cinematografica ospiterà Rocco Papaleo, che incontrerà il pubblico insieme al ... anconatoday.it Il Bene Comune, il nuovo film di Rocco Papaleo da oggi al cinemaLAURIA (PZ) - Da oggi, 12 marzo 2026, arriva nelle sale italiane Il Bene Comune, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Rocco Papaleo. La pellicola se ... ivl24.it CiakClub. . INTERVISTA CANTATA a Rocco Papaleo Nell'ultima puntata di Super Otto, Rocco Papaleo è venuto a trovarci in occasione dell'uscita al cinema de "II bene comune", il nuovo film da lui diretto e interpretato. Abbiamo parlato di sogni, di musica, di l - facebook.com facebook #prima #Film #circondario - IL BENE COMUNE l'ultima pellicola di Rocco Papaleo ambientata ancora una volta nel paesaggio montano e naturale della Magna Grecia “Coast to Coast” per il weekend nei cinema del circondario @piper_film | @UCI_Cinemas | x.com