piemontesi il grande pianista debutta a siena

Il pianista Francesco Piemontesi si esibirà per la prima volta a Siena, portando sul palco il suo recital durante la stagione Micat in Vertice. L’evento include composizioni di Schubert e Liszt, e rappresenta il debutto del musicista nella città. La serata si svolgerà in un contesto dedicato alla musica classica, con il pubblico atteso in sala per ascoltare le sue interpretazioni.

Per la prima volta a Siena, Francesco Piemontesi e il suo recital per la stagione Micat in Vertice, tra Schubert e Liszt. Domani alle 21, il sipario dei Rozzi si aprirà sul concerto dello straordinario ospite della stagione concertistica dell’ Accademia Chigiana, che lo descrive "un pianista dal tocco magnetico e dalla tecnica prodigiosa, unanimemente celebrato dalla stampa internazionale per la sua capacità di trasformare la musica in un’esperienza intensa, profonda e vissuta". Per il concerto, originariamente in programma il 30 gennaio e rinviato a causa di una temporanea indisposizione dell’artista, restano validi i biglietti già acquistati per la data originaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

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