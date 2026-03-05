Il pianista Grigory Sokolov si esibirà al Teatro Petrarca di Arezzo nel recital intitolato “Grandi pianisti al Petrarca”. L’evento segue il successo di due anni fa, quando il concerto andò rapidamente esaurito. Sokolov è considerato tra i più importanti e apprezzati interpreti a livello internazionale. La serata si inserisce nel ciclo di concerti dedicati ai grandi pianisti.

"Giù giù alla scoperta delle meraviglie del sottosuolo". Un racconto su come funziona la natura In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il grande pianista Grigory Sokolov, tra i più celebrati e venerati della scena internazionale, sarà protagonista ad Arezzo del recital “Grandi pianisti al Petrarca”, dopo il travolgente successo del recital di due anni fa, andato sold out in pochissimo tempo. Appuntamento quindi martedì 10 marzo alle ore 20 presso il Teatro Petrarca (via Guido Monaco 12), con un viaggio di straordinaria profondità poetica e spirituale con musiche di Ludwig van Beethoven e Franz Schubert.... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il grande pianista Grigory Sokolov al Teatro Petrarca martedì 10 marzoArezzo, 5 marzo 2026 – ll grande pianista Grigory Sokolov, tra i più celebrati e venerati della scena internazionale, sarà protagonista ad Arezzo del...

Il pianista russo GRIGORY SOKOLOV in concerto al TEATRO LUIGI BON domenica 8 febbraioAl Teatro Luigi Bon di Colugna (Ud) si rinnova la magia musicale di Grigory Sokolov.

Contenuti e approfondimenti su Grigory Sokolov.

Temi più discussi: Arezzo, protagonista il grande sinfonismo con il Coro e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal M° Daniele Rustioni; Arezzo: Concerto dei complessi del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Daniele Rustioni; Il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni è di nuovo a caccia di talenti; Treviso, grande musica al Teatro Del Monaco: Anna Kravtchenko e I Virtuosi Italiani in concerto.

Il grande pianista Grigory Sokolov al Teatro Petrarca martedì 10 marzoIl recital tra poesia e spirito nel segno di Beethoven e Schubert ... msn.com

Grigory Sokolov torna al Lingotto con Beethoven e BrahmsIl rinomato pianista Grigory Sokolov farà il suo ritorno al Lingotto di Torino il 15 dicembre 2025 con un atteso recital incentrato sulle opere di Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms. L’evento, ... it.blastingnews.com

notizie in breve, Treviso | La leggenda del pianoforte Grigory Sokolov al Teatro comunale Mario Del Monaco - facebook.com facebook