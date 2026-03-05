Il grande pianista Grigory Sokolov al Teatro Petrarca martedì 10 marzo

Il 10 marzo il grande pianista Grigory Sokolov si esibirà al Teatro Petrarca di Arezzo in occasione del recital “Grandi pianisti al Petrarca”. Si tratta di un evento che segue il successo del concerto di due anni fa, quando il pubblico ha riempito rapidamente il teatro, lasciando pochi biglietti disponibili. L’esibizione rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di musica classica nella città.

Arezzo, 5 marzo 2026 – ll grande pianista Grigory Sokolov, tra i più celebrati e venerati della scena internazionale, sarà protagonista ad Arezzo del recital “Grandi pianisti al Petrarca”, dopo il travolgente successo del recital di due anni fa, andato sold out in pochissimo tempo. Appuntamento quindi martedì 10 marzo alle ore 20 presso il Teatro Petrarca (via Guido Monaco 12), con un viaggio di straordinaria profondità poetica e spirituale con musiche di Ludwig van Beethoven e Franz Schubert. L'unica, irripetibile natura della musica suonata dal vivo è centrale per la comprensione della bellezza espressiva e dell'irresistibile onestà dell'arte di Sokolov: le sue interpretazioni prendono vita durante l'esecuzione con un'intensità mistica che scaturisce dalla profonda conoscenza delle opere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

