Piemonte rimpasto in Giunta | scatta l’effetto domino in Consiglio

Il Consiglio regionale del Piemonte sta attraversando un periodo di cambiamenti politici, dopo le dimissioni dell’assessora Elena Chiorino. Questi provvedimenti hanno portato a una serie di sostituzioni tra i membri della Giunta e i seggi dell’assemblea. La situazione ha generato un effetto domino che coinvolge diverse figure e ruoli all’interno dell’ente regionale. La riorganizzazione si sta svolgendo in un quadro di continui aggiustamenti istituzionali.

Il Consiglio regionale del Piemonte affronta una fase di profonda ristrutturazione politica a seguito delle dimissioni dell’assessora Elena Chiorino, che hanno innescato un complesso meccanismo di sostituzioni tra le cariche della Giunta e i seggi dell’aula. Il riassetto, formalizzato dopo il decreto del 30 marzo 2026, vede Alberto Cirio assumere temporaneamente le deleghe vacanti, mentre la gestione dei posti in Consiglio segue le regole di successione previste per la lista regionale di Fratelli d’Italia. L’ingranaggio burocratico tra Giunta e Consiglio. La crisi istituzionale prende il via con l’atto ufficiale del 30 marzo 2026, quando il presidente della Regione accetta le dimissioni di Elena Chiorino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte, rimpasto in Giunta: scatta l’effetto domino in Consiglio Dopo Delmastro dimissioni a effetto domino: Elena Chiorino lascia la vicepresidenza in Piemonte, Santanchè il ministero del TurismoLa vice di Alberto Cirio lascia la vicepresidenza ma tiene l'assessorato, Santanché lascia da ministra del Turismo e scrive a Giorgia Meloni:... Nasce in Consiglio comunale il gruppo 'Pri-Lega': "Rimpasto in giunta? Mai dire mai"Diventa più stretta la collaborazione tra la Lega e il Pri con la nascita di un nuovo gruppo in Consiglio comunale chiamato ‘Pri-Lega’.