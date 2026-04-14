Piemonte Lombardia e Liguria puntano alle Olimpiadi | l' annuncio ufficiale sulla candidatura unitaria

Piemonte, Lombardia e Liguria hanno annunciato ufficialmente di aver avviato un percorso congiunto per valutare una possibile candidatura unitaria del nord-ovest italiano per ospitare le Olimpiadi e le paralimpiadi estive. Le tre regioni, insieme ai rispettivi capoluoghi, stanno analizzando le condizioni e i requisiti necessari per questa iniziativa, che coinvolge anche i settori pubblici e privati delle aree interessate. L'obiettivo è definire i passaggi successivi del progetto.