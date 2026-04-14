Milano sogna le Olimpiadi estive | Lombardia Liguria e Piemonte pronte a presentare una candidatura unitaria

Milano, dopo aver ospitato le Olimpiadi invernali, si prepara a candidarsi per le Olimpiadi estive. Le regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, insieme alle rispettive città di Milano, Torino e Genova, hanno comunicato di aver avviato un percorso congiunto. L’obiettivo è valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per l’evento sportivo. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalle autorità regionali e comunali coinvolte.

Dopo l'esperienza invernale, Milano guarda alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive. Le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, con le città di Milano, Torino e Genova, hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per valutare la possibilità di una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per.🔗 Leggi su Milanotoday.it Piemonte, Lombardia e Liguria inseguono le Olimpiadi estiveAGI - Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l'avvio di un percorso congiunto volto a... Olimpiadi 2036: asse tra regioni del nord-ovest. Piemonte, Lombardia e Liguria per la candidatura ai Giochi estivi Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato l’avvio di un percorso congiunto volto a... Alla Wizz Air Milano Marathon il gruppo maremmano punta ai 42 km e sogna un nuovo club tra passione, social e obiettivi personali - facebook.com facebook