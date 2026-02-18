Il governo ha firmato gli accordi preliminari con i presidenti di Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto, a causa delle richieste di maggiore autonomia avanzate da queste regioni. Le intese prevedono nuovi poteri su sanità, istruzione e trasporti, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze locali. Questi accordi rappresentano un passo importante nella riforma, anche grazie al coinvolgimento diretto delle amministrazioni regionali. Le parti hanno definito i primi dettagli pratici per mettere in atto le nuove competenze. Ora si attende l’approvazione definitiva delle intese.

Firmati gli “schemi di intese preliminari” fra il governo e i presidenti di quattro regioni nell’ambito della riforma dell’autonomia. A Palazzo Chigi per siglare l’accordo Attilio Fontana per la Lombardia, Marco Bucci per la Liguria e i presidenti di Piemonte e Veneto Alberto Cirio e Alberto Stefani. “Una vera dimostrazione di autonomia” dichiara Fontana in Piazza Colonna al termine dell’incontro, “perché i risparmi al posto di essere vincolati possono essere spesi secondo le esigenze della regione”. “Un buon modo per portare avanti l’attività locale nel pieno rispetto dei Lea e del budget” secondo Bucci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Autonomia: intesa fra governo e presidenti di Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto

Autonomia del Veneto, Stefani: «Mercoledì l'intesa in Consiglio dei Ministri»Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, ha annunciato su Facebook che il Consiglio dei Ministri ha raggiunto il primo accordo sull’autonomia del Veneto, causando entusiasmo tra i sostenitori della maggiore autonomia regionale.

Leggi anche: Baronissi, rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra le Direzioni Didattiche – Autonomia 81 e Autonomia 82 – e la Protezione Civile

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.